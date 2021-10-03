Победитель юниорского Гран-при Янченков: мы с Чикмаревой выросли и стали сильней

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой прокомментировал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске.

Ученики Павла Слюсаренко занимали только четвёртое место после первого дня соревнований, но за произвольный прокат получили от судей на 10 баллов больше, чем ближайшие преследователи. Это позволило Чикмаревой и Янченкову подняться на первое место по сумме двух программ.

«Эмоции очень приятные. Очень рады, что у нас получилось «отыграться» в произвольной программе, но всё же обидно за короткую, так как могли набирать гораздо больше баллов и побежать гораздо легче, чем получилось.

Самым сложным для меня на этом старте было настроиться на произвольную программу и сделать то, что мы сделали. На произвольную мы собрались так, будто вчерашнего дня не было. Мы были уверены: у нас все получится, нас многие поддержали, помогли, не дали «загнаться» и сдаться.



И огромное спасибо нашему тренеру Павлу Сергеевичу Слюсаренко за поддержку. Спасибо всем родным, тренерам, всем, кто в нас вверил. Эта вера дала нам уверенность. И это очередной для нас соревновательный опыт, когда мы смогли после неудачного проката короткой программы не сдаться и вернуться на пьедестал. Думаю, с этого соревнования мы выросли и стали сильней», — цитирует Янченкова федерация фигурного катания.