Фигуристка Станислава Константинова: не понимаю, куда летит моя жизнь

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала философский пост в своём «инстаграме».
«Не понимаю, куда летит моя жизнь… Главное, что летит», — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.
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