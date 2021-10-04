Фигуристка Станислава Константинова: не понимаю, куда летит моя жизнь

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала философский пост в своём «инстаграме».

«Не понимаю, куда летит моя жизнь… Главное, что летит», — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.

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