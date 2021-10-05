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Медведева оценила работу Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Медведева оценила работу Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»
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Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала работу олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Она хорошо справляется. Большой удачи ей», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Фигурка».

Напомним, в новом сезоне телешоу Евгения выступает на «Ледниковом периоде» в качестве участницы. Её партнёром по проекту стал блогер Даня Милохин.

Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм.

Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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