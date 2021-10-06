Марк Кондратюк: за падения тренер прозвал меня Плюхщенко

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о забавном прозвище, полученном за частые падения на тренировках. По его словам, он ещё в детстве получил прозвище Плюхщенко.
«Первое яркое впечатление осталось в памяти, когда мне было где-то 6-7 лет. Я первым в группе прыгнул двойной риттбергер. Помню, как собрали ребят, чтобы я показал этот прыжок всей группе. И… я упал. Раз 20 подряд. В итоге у меня ничего не получилось, и тренеры сказали всем: «Ну идите катайтесь дальше».
Что касается меня в 2,5 года, то я сразу упал, как вышел на лёд. Некоторые в этом возрасте хоть как-то стоят, а я сразу завалился. Это мне потом рассказывали. За падения тренер меня прозвал Плюхщенко. Да-да, именно Плющенко с буквой Х. Такой юмор у него был», — приводит слова Кондратюка Sport24.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 октября 2021
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
16:09
-
14:42
-
13:08
-
12:54
-
12:02
-
11:42
-
10:55
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45
-
22:24
-
22:04
-
18:39