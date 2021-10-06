Марк Кондратюк: за падения тренер прозвал меня Плюхщенко

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о забавном прозвище, полученном за частые падения на тренировках. По его словам, он ещё в детстве получил прозвище Плюхщенко.

«Первое яркое впечатление осталось в памяти, когда мне было где-то 6-7 лет. Я первым в группе прыгнул двойной риттбергер. Помню, как собрали ребят, чтобы я показал этот прыжок всей группе. И… я упал. Раз 20 подряд. В итоге у меня ничего не получилось, и тренеры сказали всем: «Ну идите катайтесь дальше».

Что касается меня в 2,5 года, то я сразу упал, как вышел на лёд. Некоторые в этом возрасте хоть как-то стоят, а я сразу завалился. Это мне потом рассказывали. За падения тренер меня прозвал Плюхщенко. Да-да, именно Плющенко с буквой Х. Такой юмор у него был», — приводит слова Кондратюка Sport24.

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