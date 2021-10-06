Марк Кондратюк двумя словами описал дуэт Евгения Медведева — Даня Милохин

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился мнением о двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и российском тиктокере Дане Милохине, которые вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».
«Дуэт Евгения Медведева/Даня Милохин? Звучит хайпово», — приводит слова Кондратюка Sport24.
Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.
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