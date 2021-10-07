«Люблю адреналинчик». Тренер Самарина и Кондратюка — о конкуренции в сборной России

Светлана Соколовская, под руководством которой тренируются два претендента на попадание в олимпийскую сборную России – Александр Самарин и Марк Кондратюк, рассказала о своём отношении к конкуренции внутри группы и в российском мужском одиночном катании в целом.

«Трудно ли тренировать сразу двух претендентов на Олимпиаду? Наоборот, это подстёгивает. Сами же видите, всё спокойно. Где-то подглядели друг на друга, где-то завелись. Где-то, наоборот, вышли, как два киселя. Вообще по этому поводу не запариваюсь. Живу с ними сегодняшним днём, завтра будет завтра. Когда время подойдёт, буду нервничать, наверное. А сейчас-то чего — катаются, тренируются. Один в Венгрию, другой в Казахстан.

10 человек на три путёвки, хорошо это или плохо? Мне нравится. Я люблю адреналинчик. Если ты из этой десятки входишь в тройку сильнейших или выигрываешь, вот это кайф. Когда ты у сильнейших выигрываешь. А если ты всегда молодец и знаешь, что тебя не тронут, это тоже хорошо. Но это не тот кайф. Первое место — всегда хорошо, но смотря как ты его зарабатываешь. Когда побеждаешь в такой конкуренции — шампанское в студию!

Можете меня убить, можете понять или не понять. Я вообще не думаю про то, кто куда попадёт. К моему большому стыду, не думаю про олимпийский сезон. Я настолько счастлива, что Сашка возвращается. Вы не представляете, сколько мы с ним прошли за последние полтора сезона. Сейчас он начинает кататься. А Марк, почти из ниоткуда, начинает из себя что-то представлять. Пока наслаждаюсь пацанами, потому что они становятся конкурентоспособными, балдею от этого. Мне всё равно, какой сезон и какие там соревнования», — приводит слова Соколовской Sport24.