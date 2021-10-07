«Люблю адреналинчик». Тренер Самарина и Кондратюка — о конкуренции в сборной России

Светлана Соколовская, под руководством которой тренируются два претендента на попадание в олимпийскую сборную России – Александр Самарин и Марк Кондратюк, рассказала о своём отношении к конкуренции внутри группы и в российском мужском одиночном катании в целом.
«Трудно ли тренировать сразу двух претендентов на Олимпиаду? Наоборот, это подстёгивает. Сами же видите, всё спокойно. Где-то подглядели друг на друга, где-то завелись. Где-то, наоборот, вышли, как два киселя. Вообще по этому поводу не запариваюсь. Живу с ними сегодняшним днём, завтра будет завтра. Когда время подойдёт, буду нервничать, наверное. А сейчас-то чего — катаются, тренируются. Один в Венгрию, другой в Казахстан.
10 человек на три путёвки, хорошо это или плохо? Мне нравится. Я люблю адреналинчик. Если ты из этой десятки входишь в тройку сильнейших или выигрываешь, вот это кайф. Когда ты у сильнейших выигрываешь. А если ты всегда молодец и знаешь, что тебя не тронут, это тоже хорошо. Но это не тот кайф. Первое место — всегда хорошо, но смотря как ты его зарабатываешь. Когда побеждаешь в такой конкуренции — шампанское в студию!
Можете меня убить, можете понять или не понять. Я вообще не думаю про то, кто куда попадёт. К моему большому стыду, не думаю про олимпийский сезон. Я настолько счастлива, что Сашка возвращается. Вы не представляете, сколько мы с ним прошли за последние полтора сезона. Сейчас он начинает кататься. А Марк, почти из ниоткуда, начинает из себя что-то представлять. Пока наслаждаюсь пацанами, потому что они становятся конкурентоспособными, балдею от этого. Мне всё равно, какой сезон и какие там соревнования», — приводит слова Соколовской Sport24.
- 7 октября 2021
-
20:26
-
20:12
-
17:43
-
17:15
-
14:58
-
14:35
-
13:00
-
12:31
-
10:00
-
09:37
-
07:26
-
00:29
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53