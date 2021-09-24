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Марк Кондратюк принёс российским фигуристам максимальную квоту на Олимпиаду-2022 — результаты Nebelhorn Trophy

Исторический прорыв! Российские фигуристы впервые едут на Олимпиаду в максимальном составе
Яна Левхина
Марк Кондратюк
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Марк Кондратюк принёс России последнюю недостающую путёвку на Игры в Пекине. Блестящий дебют молодого парня на серьёзном уровне.

В это трудно поверить, но российские фигуристы ни разу не выступали на Олимпийских играх в максимально возможном составе. Теперь это историческое недоразумение исправлено!

18-летний Марк Кондратюк на первом же международном турнире в жизни поборол волнение и выдал потрясающий перформанс. Зрители пришли в восторг от программы под хит из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», а российские одиночники впервые за 20 лет получили три квоты на Олимпиаду.

Со своей задачей ни на кого не похожий фигурист справился на 200%. Но попасть на Игры Кондратюку будет архисложно.

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Российские фигуристы впервые поедут на Олимпиаду в полном составе

Благодаря феноменальному успеху на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме российские фигуристы получили возможность впервые поехать на Олимпиаду в максимальном составе. Одиночницы, танцоры и парники заработали по три квоты ещё в Швеции. А вот мужчинам пришлось за третью путёвку побороться.

На чемпионате мира Россия была представлена только Михаилом Колядой и Евгением Семененко. И, хотя ученики Алексея Мишина и набрали необходимую сумму мест для максимального представительства в Пекине, три квоты им просто так не дали. По новым правилам россияне гарантировали себе лишь две путёвки, а на третью только получили право. Подтвердить квоту на квалификационном турнире Nebelhorn Trophy должен был фигурист, не выступавший в Стокгольме. В России ответственную миссию поручили неординарному, но малоопытному Марку Кондратюку. И он с ней прекрасно справился. Теперь можно сказать точно — российские фигуристы впервые поедут на Олимпиаду в полном составе.

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Российский фигурист заставил поволноваться

Выбор дебютанта взрослых соревнований для ответственной роли выглядел неоднозначно. В отличие от коллег по сборной, у Кондратюка нулевой опыт выступления на престижных международных турнирах. Даже несмотря на хорошую форму и большие перспективы, доверять Марку такую почётную миссию было рискованно. В короткой программе за Кондратюка было по-настоящему тревожно. Фигурист разнервничался и допустил небольшие ошибки на всех прыжках. Но благодаря высокой базовой стоимости элементов и прекрасному перформансу россиянин получил неплохую оценку — 81,48 балла.

Конкуренты же выступали как в последний раз. Блестящие прокаты выдали американец Винсент Чжоу и француз Адам Сяо Хим Фа. Хороши были австралиец Брендан Керри, тренирующийся в России, и итальянец Габриэль Франджипани. Все они оказались выше Кондратюка, который занял промежуточное пятое место. В теории место в пятёрке позволяло удержать максимальную квоту, но серьёзно ошибаться в произвольной Марку уже было чревато.

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Кондратюк ворвался в тройку призёров

За сутки волнение никуда не исчезло. В произвольной программе Марк снова заметно нервничал. Фигурист совершил степ-аут на четверном тулупе, ошибся на тройном лутце и потерял каскад. Но смог не упасть духом и завершил прокат на отличной ноте. Во второй части программы Кондратюк порадовал роскошным каскадом из четверного и тройного сальхова через ойлер, а затем отлично исполнил и сольный квад-сальхов. А как Марк зажёг на дорожке шагов! Энергетики и артистизма у фигуриста не отнять. Программа «Иисус Христос — суперзвезда» впечатлила иностранных зрителей и арбитров. Оценку для дебютанта Кондратюк получил приличную — 159,58 за произвольную и 241,06 в сумме.

Соперники Кондратюка выглядели сегодня не так грозно. Брендан Керри и Габриэль Франджипани совершили грубейшие ошибки и пропустили россиянина вперёд. Не так хорош был и Адам Сяо Хим Фа, но благодаря высоким баллам в короткой программе он остался вторым. Победителем турнира ожидаемо стал Винсент Чжоу. Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 феерично выступил в произвольной программе и обогнал соперников на 40 баллов. А Кондратюк не только принёс квоту своей стране, но и зацепился за бронзу. Дебют Марка во взрослых удался!

Квалификационный турнир на Олимпиаду. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия. Мужчины. Итоговое положение

1. Винсент Чжоу (США) – 284,23.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 243,78.

3. Марк Кондратюк (Россия) – 241,06.

Сезон только начался, но наши фигуристы уже добились исторического достижения. Российская сборная впервые поедет на Олимпиаду в максимальном составе! Кондратюк справился с задачей, которая на деле оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. Хочется верить, что успехи нашей сборной в этом сезоне только начинаются!

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