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Михаил Коляда: когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять

Михаил Коляда: когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять
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Российский фигурист Михаил Коляда подвёл итог выступления на «челленджере» Finlandia Trophy, где он занял второе место.

Коляда неожиданно для болельщиков начал короткую программу с тройного сальхова вместо четверного, но в произвольной, хоть и не без ошибок, исполнил три четверных прыжка.

«Какие мысли после выступления на турнире? Отвечу словами Алексея Николаевича Мишина: мы движемся вперёд. Шаг за шагом. Конечно, есть трудности, их надо грамотно преодолевать и делать из этого правильные выводы.

Вчера перед короткой программой Алексей Николаевич сказал: катаемся с тройным сальховом, я ответил: хорошо. Всё. Возвращаясь к прошлому сезону: он говорит — я делаю. Нет такого — а что, зачем, почему?

Где буду ещё стартовать? Может быть, выступим ещё, а так Гран-при, чемпионат России, но все вопросы к тренеру. Лучше Мишина об этом спросить. Как дальше, что дальше? Это вопросы тренеру, я лишь исполнитель. Тренер придёт на тренировку, скажет: сегодня делаем так, и я пойду делать. Мне так проще. Когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять.

Такой опытный человек как Алексей Николаевич! У него за плечами такой опыт! Остаётся только учиться у него и всё! Это даёт уверенность. Он меня учит и какие-то фишечки подсказывает. В дальнейшем, может быть, я буду тренером работать, и надо из каждого дня извлекать урок. И с такой стратегией я сейчас живу», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.

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