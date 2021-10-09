Михаил Коляда: когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять

Российский фигурист Михаил Коляда подвёл итог выступления на «челленджере» Finlandia Trophy, где он занял второе место.
Коляда неожиданно для болельщиков начал короткую программу с тройного сальхова вместо четверного, но в произвольной, хоть и не без ошибок, исполнил три четверных прыжка.
«Какие мысли после выступления на турнире? Отвечу словами Алексея Николаевича Мишина: мы движемся вперёд. Шаг за шагом. Конечно, есть трудности, их надо грамотно преодолевать и делать из этого правильные выводы.
Вчера перед короткой программой Алексей Николаевич сказал: катаемся с тройным сальховом, я ответил: хорошо. Всё. Возвращаясь к прошлому сезону: он говорит — я делаю. Нет такого — а что, зачем, почему?
Где буду ещё стартовать? Может быть, выступим ещё, а так Гран-при, чемпионат России, но все вопросы к тренеру. Лучше Мишина об этом спросить. Как дальше, что дальше? Это вопросы тренеру, я лишь исполнитель. Тренер придёт на тренировку, скажет: сегодня делаем так, и я пойду делать. Мне так проще. Когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять.
Такой опытный человек как Алексей Николаевич! У него за плечами такой опыт! Остаётся только учиться у него и всё! Это даёт уверенность. Он меня учит и какие-то фишечки подсказывает. В дальнейшем, может быть, я буду тренером работать, и надо из каждого дня извлекать урок. И с такой стратегией я сейчас живу», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.
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