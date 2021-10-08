Лучшие фигуристы России проиграли упавшему американцу. К судьям большие вопросы

Джейсон Браун даже не пытался сделать четверной прыжок, но победил на турнире в Финляндии. Коляда и Алиев на пьедестале, хотя могло быть луч

«Боже мой, что же они у нас такие хилые-то!» — сетовала на российских одиночников известный тренер Инна Гончаренко. На старте сезона наши парни действительно не впечатляли, но в произвольной программе турнира в Финляндии все три представителя России выступили очень достойно и оставили отличное впечатление.

Лидер сборной Михаил Коляда и вовсе накатал на победу, но, по мнению судей, проиграл американскому фигуристу. Джейсон Браун даже не пытался сделать четверной, а вдобавок и упал с тройного акселя.

За что же представителю США поставили такие сумасшедшие баллы?

Мощный прорыв Семененко и Алиева

Уже в короткой программе у мужчин случилось несколько непредвиденных сюжетных поворотов. Один из них, к сожалению, оказался со знаком «минус». Герой прошлого сезона Евгений Семененко серьёзно ошибся на прыжковых элементах и занял лишь 11-е место. Такого плохого проката короткой в его карьере ещё не было.

«Я много проиграю», — сказал Семененко в «кисс-энд-край», очевидно, коря себя за такой результат. Однако его тренеры были настроены более позитивно. Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева постарались поддержать фигуриста:

«Не психуй. Сезон только начинается, просто надо сделать упор на тренировки», — философски заметил Алексей Николаевич.

И действительно, к произвольной Семененко подошёл уже в другом настроении: Евгений собрался и показал зубы. Идеальный каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и сольный квад-тулуп — Женю было не остановить. Также фигурист удачно приземлил два тройных акселя, один из них в комбинации с тройным сальховом через ойлер. Отдельных аплодисментов заслуживает артистический дар Семененко: программа «Мастер и Маргарита» в его исполнении выглядит действительно мощно и стильно. Определённо, ученик Мишина растёт в этом аспекте, что не может не радовать. За свой прокат Женя получил 172,60 балла и по сумме стал пятым.

В первый день трудности возникли и у чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева. Фигурист всё ещё борется с последствиями травм и только ищет оптимальную форму. До этого Дима отказался от выступления на Nebelhorn Trophy, где разыгрывалась третья квота для российских одиночников на Олимпиаду. В короткой Алиев сорвал четверной тулуп и стал пятым, но в произвольной смог добавить. Пусть его выступление снова не обошлось без ошибки (плохой выезд с четверного лутца), зато ученик Евгения Рукавицына отыграл две позиции и дотянулся до бронзу. Конечно, пока форма Алиева не звенит, ему не хватает скорости и выносливости во второй половине программы, но он борется и ничего не отдаёт просто так. Судьи оценили его прокат почти на 170 баллов, в сумме — 249,25.

Коляда меняет программы и борется с прыжками

Одной из главных интриг финского турнира стало выступление Михаила Коляды. В короткой программе ученик Мишина предстал в старом-новом образе Щелкунчика. Тренерский штаб вернул постановку Ильи Авербуха, и, кажется, не прогадал. Яркая балетная история с не менее экстравагантным костюмом пришлась по душе не только судьям и болельщикам, но и самому спортсмену. По словам Миши, он сам предложил сделать номер под эту музыку. Неудивительно, что Коляда отлично вжился в роль «деревянного принца».

Единственная проблема в такой частой смене программ (Коляда дважды менял короткую — после «Щелкунчика» была постановка «Памяти Карузо», с которой он выступал на контрольных прокатах) — это то, что спортсмен физически не успевает накатать новый контент. Заметно, что хореография в обновлённой короткой сильно облегчена, поскольку Коляда также должен вставлять четверной сальхов в прокаты. В итоге в погоне и за артистизмом, и за техникой фигурист теряет в обоих показателях: очень сложно тренировать сложнейшие прыжки, когда приходится нарабатывать новые хореографические схемы к каждому старту.

Американец отказался от четверных, упал и… победил

Неизменна осталась новая произвольная «Список Шиндлера». Поначалу постановка показалась вторичной, но Коляда смог привнести в неё что-то своё. Фигурист неплохо справился с техническим контентом: четверной сальхов с небольшой помаркой на выезде, каскад 4T+3T и сольный квад-тулуп. К сожалению, Михаил совершил «бабочку» на втором трикселе, но в целом впечатление от программы эти ошибки не смазали. Судейская бригада была лояльна к российскому фигуристу — 174,23 балла и в сумме 256,98.

Интересно, что на финском льду историю о герое еврейского народа Оскаре Шиндлере рассказывали сразу два фигуриста. Вторым был американец Джейсон Браун. После первого дня турнира он был вторым, в произвольной не заявил ни одного четверного, упал с тройного акселя и… поднялся на первое место. Традиционно прокат Брауна был очень эмоционален, однако в постановке трудно прослеживается конкретный образ. Пока чисто субъективно кажется, что в битве «Списков Шиндлера» победил Михаил Коляда. А уж в плане техники Миша сильнее Брауна на три головы. Как и Семененко и Алиевым.

И тем не менее, арбитры буквально вытянули американца на первое место за счёт сумасшедшей оценки за компоненты – 92,02 балла. Разница между оценками за технику и компоненты в 13 баллов – нонсенс для мужского фигурного катания. Но Брауна, видимо, судят по каким-то другим правилам. А провал лидировавшего после короткой программы канадца Кигана Мессинга позволил Брауну одержать итоговую победу. Позади же остались три топовых российских фигуриста. И как минимум Коляда был обязан находиться выше Брауна.

Но самое тревожное, что такой сюжет легко может развернуться и на Олимпиаде в Пекине. Похоже, нашей федерации пора включаться на полную мощь. Иначе быть беде.