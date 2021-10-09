Хореограф Тутберидзе высказался об избиении дагестанцами мужчины в московском метро

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, оценил поведение троих выходцев из Дагестана, избивших мужчину в московском метро.

«Когда я рос, я тоже занимался боевыми искусствами, нам прививали определённые морали, как ты должен применять свои бойцовские навыки. Нам прививалось, что ты должен это использовать только для обороны. Сейчас у ребят кавказцев если ты не занимаешься борьбой, то ты не мужик, позорник. У них в головах совершенно другое. Новое поколение воспитывается на жестокости и агрессии. У них в головах так: если ты не избил кого-нибудь, не изуродовал, не поломал нос или челюсть, то ты не мужик. Ты обязательно должен это сделать.

Телевизор включить невозможно. На федеральных каналах убийства, ограбления, криминальные хроники. Это настолько стало обыденным и нормальным, в этом воспитывается наша молодёжь. И у русских полно отморозков. У кавказцев этого больше, потому что все они занимаются боевыми искусствами, их тренеры, к сожалению, не объясняют им, где и когда они могут это применить. Для них нормально изуродовать человека. Виноваты в этом взрослые. Мы их так воспитываем… У кавказцев есть понятие: у них очень уважают старших. Старшие в первую очередь должны объяснять, где и как они могут это применять, у бойцов должны воспитываться какие-то морально-духовные качества. А не просто драчуна на улице, который может любому прохожему нос сломать», — сказал Железняков в своём «инстаграме».