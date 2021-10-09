Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца на турнире Finlandia Trophy 2021

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2018, четырёхкратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021, который проходит в Эспоо (Финляндия). Соревнования в танцах на льду завершатся завтра, 10 октября.

За свой прокат французы получили 85,58 балла. Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (83,72), замыкают тройку Сара Уртадо и Кирилл Халявин (74,79), представляющие Испанию.

Finlandia Trophy проводится ежегодно с 1995 года. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

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