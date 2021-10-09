В финал Гран-при среди юниоров в парном катании квалифицировались только россияне

Стал известен состав участников финала Гран-при среди юниоров сезона-2021/2022 в парном катании. В него вошли исключительно пары, представляющие Россию.

В финале выступят – Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук и Екатерина Петушкова/Евгений Маликов. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

Ранее на седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли первое место среди юниоров, в сумме набрав 188,84 балла. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали вторыми (183,64).

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