Алёна Косторная: сказали катать облегчённый контент, решила, что возникать больше не буду

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная объяснила, почему не включила тройной аксель в короткую программу на «челленджере» Finlandia Trophy.
«Я всем довольна, получила удовольствие, катала облегчённый контент, но решили пока так. Когда? Перед утренней тренировкой Даниил Маркович мне сказал, что он с Этери Георгиевной решили пока так. А я решила, что возникать больше не буду и просто сделаю так, как мне сказали.
Планы на произвольную? На первый тройной аксель я точно иду, а второй – ну, он зависит от результата первого. Если я его хорошо делаю в каскаде, то тогда могу рискнуть и пойти на второй. Если вместо первого я сделаю что-то невнятное, то продолжу катать программу с тренировочным, скажем, контентом», – приводит слова Косторной Sports.ru.
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