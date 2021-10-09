Алёна Косторная: сказали катать облегчённый контент, решила, что возникать больше не буду

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная объяснила, почему не включила тройной аксель в короткую программу на «челленджере» Finlandia Trophy.

«Я всем довольна, получила удовольствие, катала облегчённый контент, но решили пока так. Когда? Перед утренней тренировкой Даниил Маркович мне сказал, что он с Этери Георгиевной решили пока так. А я решила, что возникать больше не буду и просто сделаю так, как мне сказали.

Планы на произвольную? На первый тройной аксель я точно иду, а второй – ну, он зависит от результата первого. Если я его хорошо делаю в каскаде, то тогда могу рискнуть и пойти на второй. Если вместо первого я сделаю что-то невнятное, то продолжу катать программу с тренировочным, скажем, контентом», – приводит слова Косторной Sports.ru.