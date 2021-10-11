Инна Гончаренко прокомментировала два мировых рекорда Камилы Валиевой на одном турнире

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Валиева установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24), несмотря на падение с тройного акселя.

«Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться.

Контент, конечно, просто умопомрачительный, сногсшибательный. И даже то, что она упала с акселя, с одной ноги, практически с готового выезда, — он был сделан хорошо. А после падения пойти по нарастающей, а в конце программы ещё и четверной в каскаде прыгнуть, показать свои шикарные вращения, отработать всю эту программу так, как они её готовили, ничего не упустить, ничего не выбросить, не уменьшить — просто умница», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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