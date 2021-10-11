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Инна Гончаренко прокомментировала два мировых рекорда Камилы Валиевой на одном турнире

Инна Гончаренко прокомментировала два мировых рекорда Камилы Валиевой на одном турнире
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Валиева установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24), несмотря на падение с тройного акселя.

«Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться.

Контент, конечно, просто умопомрачительный, сногсшибательный. И даже то, что она упала с акселя, с одной ноги, практически с готового выезда, — он был сделан хорошо. А после падения пойти по нарастающей, а в конце программы ещё и четверной в каскаде прыгнуть, показать свои шикарные вращения, отработать всю эту программу так, как они её готовили, ничего не упустить, ничего не выбросить, не уменьшить — просто умница», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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