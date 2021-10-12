Татьяна Тарасова показала образ Алины Загитовой в 3-м эпизоде «Ледникового периода». Фото
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». Она показала, как будет выглядеть Алина Загитова в третий день съёмок сезона-2021 телешоу «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри, Загитова — ведущей (вместе с Алексеем Ягудиным).
«Мы начинаем. Третий съёмочный день», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Самые красивые и достойные».
«Удачи, Татьяна Анатольевна! Алина умница!»
«Спасибо за это фото! За поддержку Алины».
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