Татьяна Тарасова показала образ Алины Загитовой в 3-м эпизоде «Ледникового периода». Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». Она показала, как будет выглядеть Алина Загитова в третий день съёмок сезона-2021 телешоу «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри, Загитова — ведущей (вместе с Алексеем Ягудиным).

«Мы начинаем. Третий съёмочный день», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Самые красивые и достойные».

«Удачи, Татьяна Анатольевна! Алина умница!»

«Спасибо за это фото! За поддержку Алины».

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