Александра Трусова: все мысли направлены только на то, чтобы отобраться на Олимпиаду

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Александра Трусова прокомментировала свои цели на олимпийский сезон.



«Всегда соревнуюсь сама с собой, всегда стараюсь делать своё, дальше уже судьи решат, на какое место кого ставить. У меня очень много целей. Хочется отобраться на Олимпиаду. Буду стараться, конечно, прыгнуть пять четверных на соревнованиях и аксель в короткой программе, всегда чисто стараться. Думала ли я о том, что будет после Олимпиады в Пекине? Во-первых, я ещё туда не отобралась. Во-вторых, ещё не думала, все мысли направлены только на то, чтобы отобраться, попасть туда, побывать», — приводит слова Александры Трусовой подкаст Марии Командной и Павла Осовцова «Короче».