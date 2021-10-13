Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не выступят на этапе Гран-при в США

Российские танцоры на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с этапа Гран-при Skate America, который пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе (США). Фамилии фигуристов пропали из списка участников турнира, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Таким образом, Россию на Skate America в танцах на льду представит лишь одна пара – Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Гурейро и Загорски – неоднократные призёры чемпионатов России, двукратные победители Кубка России. Тиффани родилась в Лондоне, Гурейро – уроженец Австралии.

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