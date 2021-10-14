Волосожар — Транькову: хочу повторить такую фотку и через 5, и через 10 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала совместные кадры со своим супругом Максимом Траньковым.
«Хочу повторить такую фотку и через 5, и через 10 лет, а может быть, и больше! Максим, согласен? Сначала думала написать что-то нежное, о любви, поддержке и заботе, но поняла, что фото говорят сами за себя. Зачем лишние слова, правда?» — написала Волосожар в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Подписчики оставили следующие комментарии.
«Какие вы прекрасные», «Так выглядит счастье!», «Вы и в 80 лет сможете повторить».
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