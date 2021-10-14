Фигуристы Шанаева и Нарижный — третьи на Budapest Trophy после ритм-танца

На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный занимают третье место, уступая фигуристам из Литвы и Армении.

Лучший результат в ритм-танце показали представители Литвы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс. Второе место после первого дня соревнований занимают Тина Гарабедян и Симон Прул-Сенекаль из Армении.

Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 15 октября.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Венгрия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 72,05.

2. Тина Гарабедян/Симон Прул-Сенекаль (Армения) – 71,70.

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 69,55.