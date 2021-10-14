Фигуристы Шанаева и Нарижный — третьи на Budapest Trophy после ритм-танца
Поделиться
На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный занимают третье место, уступая фигуристам из Литвы и Армении.
Лучший результат в ритм-танце показали представители Литвы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс. Второе место после первого дня соревнований занимают Тина Гарабедян и Симон Прул-Сенекаль из Армении.
Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 15 октября.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Венгрия
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 72,05.
2. Тина Гарабедян/Симон Прул-Сенекаль (Армения) – 71,70.
3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 69,55.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
20:52
-
20:29
-
18:34
-
17:51
-
17:32
-
16:16
-
15:46
-
13:49
-
13:31
-
13:17
-
11:56
-
11:12
-
11:06
-
11:02
-
10:46
-
10:23
-
10:20
-
09:40
-
09:38
- 13 октября 2021
-
21:44
-
21:27
-
20:11
-
17:37
-
17:18
-
15:58
-
14:43
-
13:20
-
09:30
- 12 октября 2021
-
22:21
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
17:49
-
17:41
-
16:42
Партнерский контент