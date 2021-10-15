Даня Милохин рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

Блогер и тиктокер Даня Милохин рассказал об отношениях с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, с которой его «шипперят» в социальных сетях.
Молодые люди катаются в паре в телешоу «Ледниковый период» и во втором выпуске показали очень чувственную программу.
«А как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», — приводит слова Милохина WMJ.ru.
В третьем выпуске шоу, который выйдет в эфир в субботу, 16 октября, Медведева предстанет в образе Харли Квинн, а Милохин примерит на себя образ Джокера из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.
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