«Не участвуй, пропадёшь». Мельникова — о совете бывшего мужа перед «Ледниковым периодом»

Актриса Дарья Мельникова, выступающая в телепроекте «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, рассказала, что её бывший муж, актёр Артур Смольянинов, отговаривал её от участия в шоу.

«Я смотрела сезон, когда участвовал мой бывший муж Артур Смольянинов. Пару раз еще смотрела, когда близкие друзья участвовали — например, Аглая Тарасова.

Советовал ли что-то Артур? Он сказал: «Не участвуй, ты пропадёшь». Из-за графика, конечно. Многие же понимают, что это трудно — совмещать такой проект с основной деятельностью. Кто-то это понимает, а кто-то не до конца — и участвует.

У нас самая большая проблема в том, что времени очень мало. Максим Викторович Маринин всё время держится за голову и говорит, что у нас всё меньше и меньше времени, а программы всё сложнее и сложнее.

Мы ночами тренируемся, это правда. Я думала раньше, что это романтический образ какой-то — тренироваться днями и ночами, но у нас реально так и происходит. Мы приезжаем на каток после смен, после поездов, а главное, что никто не возникает: спортсмены и тренеры приезжают также. Последние несколько тренировок были ночными, и мы все тут тусовались, а с утра на работу», — приводит слова Мельниковой WMJ.ru.