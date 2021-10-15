«Не участвуй, пропадёшь». Мельникова — о совете бывшего мужа перед «Ледниковым периодом»

Актриса Дарья Мельникова, выступающая в телепроекте «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, рассказала, что её бывший муж, актёр Артур Смольянинов, отговаривал её от участия в шоу.
«Я смотрела сезон, когда участвовал мой бывший муж Артур Смольянинов. Пару раз еще смотрела, когда близкие друзья участвовали — например, Аглая Тарасова.
Советовал ли что-то Артур? Он сказал: «Не участвуй, ты пропадёшь». Из-за графика, конечно. Многие же понимают, что это трудно — совмещать такой проект с основной деятельностью. Кто-то это понимает, а кто-то не до конца — и участвует.
У нас самая большая проблема в том, что времени очень мало. Максим Викторович Маринин всё время держится за голову и говорит, что у нас всё меньше и меньше времени, а программы всё сложнее и сложнее.
Мы ночами тренируемся, это правда. Я думала раньше, что это романтический образ какой-то — тренироваться днями и ночами, но у нас реально так и происходит. Мы приезжаем на каток после смен, после поездов, а главное, что никто не возникает: спортсмены и тренеры приезжают также. Последние несколько тренировок были ночными, и мы все тут тусовались, а с утра на работу», — приводит слова Мельниковой WMJ.ru.
- 15 октября 2021
-
21:25
-
20:50
-
20:13
-
19:46
-
18:01
-
17:38
-
15:29
-
12:05
-
10:30
-
09:21
-
00:31
- 14 октября 2021
-
21:33
-
20:52
-
20:29
-
18:34
-
17:51
-
17:32
-
16:16
-
15:46
-
13:49
-
13:31
-
13:17
-
11:56
-
11:12
-
11:06
-
11:02
-
10:46
-
10:23
-
10:20
-
09:40
-
09:38
- 13 октября 2021
-
21:44
-
21:27
-
20:11
-
17:37