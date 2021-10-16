Депутат Свищёв жёстко высказался о решении ВАДА оправдать фигуристку из США

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв жёстко раскритиковал оправдательное решение ВАДА по делу американской фигуристки Джессики-Ноэль Калаланг.

«Нас бы в такой ситуации никто бы не простил, ни одного нашего довода не хотят слышать. Когда я был в суде с кёрлингистом Александром Крушельницким, наши адвокаты больше двух часов доказывали, что мельдоний попал в его организм не по его вине, что это не является доказательством системного приёма. Создатель препарата и голландские эксперты утверждали, что это ерунда, а не допинг. Но английский адвокат, выступавший против нас, задал один вопрос: можем ли мы предоставить убедительные доказательства, что это произошло не по нашей вине? Естественно, у нас их не было. Он заявил, что у него больше нет вопросов, и суд принял решение отстранить Крушельницкого на четыре года.

А если бы на его месте был американец, он бы рассказал историю про помаду, про крем, про гормональные таблетки какие-нибудь, как они любят делать. Я уже молчу о терапевтических исключениях, которые американцам выписывают врачи. Молчу про гимнастку, которая то ли мужчина, то ли женщина — выступает на антидепрессантах. Молчу про теннисисток — братьев-сестёр. Понимаете, система неравнозначна по разные стороны океана. И всё, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке. Конечно, мы не можем огульно утверждать, что-то и у них запрещено. Но в целом такая система существует», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».