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Медведева и Милохин стали Харли Квин и Джокером в «Ледниковом периоде». Видео

Медведева и Милохин стали Харли Квин и Джокером в «Ледниковом периоде». Видео
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин в третьем выпуске телепроекта «Ледниковый период» показали номер под песню Bohemian Rhapsody группы Queen в образах из кинофильма «Отряд самоубийц»: Медведева стала Харли Квин, а Милохин – Джокером.

Участники шоу показали несколько довольно-таки сложных поддержек и не допустили ошибок при исполнении элементов. Все судьи единогласно оценили их выступление баллами 6,0 – как за технику, так и за артистизм. Однако в комментариях члены жюри отметили, что самой молодой паре проекта стоит уделить больше внимания парным элементам.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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