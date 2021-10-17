Российская фигуристка Загорски проведёт в инфекционной больнице ещё неделю

Елена Маркова, директор группы, в которой тренируется танцевальный дуэт Тиффани Загорски /Джонатан Гурейро, рассказала, когда фигуристка будет выписана из инфекционной больницы. При этом она подчеркнула, что не имеет права разглашать диагноз, который был поставлен спортсменке.

Загорски и Гурейро по медицинским показателям были вынуждены сняться с первого этапа серии Гран-при в Лас-Вегасе (22-24 октября).

«Если всё будет складываться хорошо, то из больницы она будет выписана в конце следующей недели. Выздоровление идет по плану, всё достаточно позитивно, я всё время на связи с докторами. Мы её любим и ждём, надеемся, что на следующей неделе её отпустят.

Надеемся, что реабилитация пройдёт быстро и она вскоре вернётся в строй. Джон тренируется в полном объёме, поэтому надеемся, что с этой проблемой мы быстро справимся», — приводит слова Марковой ТАСС.