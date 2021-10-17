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Фигуристы Акопова и Рахманин выиграли Budapest Trophy среди спортивных пар

Фигуристы Акопова и Рахманин выиграли Budapest Trophy среди спортивных пар
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На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, выигравшие как короткую, так и произвольную программу. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метёлкина и Даниил Паркман. Бронзовыми призёрами стали хозяева соревнований – венгерская пара Юлия Щетинина/Марк Мадьяр.

Ранее сегодня завершились соревнования женщин. Победу одержала Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова стали призёрами.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Спортивные пары

1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Россия) – 201,12.
2. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 188,03.
3. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 157,12.

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