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Команда Тутберидзе поздравила Хромых и Щербакову с медалями турнира в Будапеште

Команда Тутберидзе поздравила Хромых и Щербакову с медалями турнира в Будапеште
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Команда Этери Тутберидзе поздравила Майю Хромых и Анну Щербакову, ставших призёрами турнира серии «челленджер» в Будапеште.

Хромых, для которой это был первый международный старт среди взрослых, завоевала золото, действующая чемпионка мира Щербакова стала серебряным призёром. Решающим фактором для определения победительницы стало количество и качество исполнения четверных прыжков в произвольной программе. Щербакова упала с единственного четверного флипа, а Хромых дважды прыгнула четверной тулуп (один раз с ошибкой на приземлении).

«Поздравляем Майю Хромых и Анну Щербакову с золотой и серебряной медалями на международных соревнованиях Budapest Trophy. #работаемдальше», — написано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

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