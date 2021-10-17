Команда Тутберидзе поздравила Хромых и Щербакову с медалями турнира в Будапеште

Команда Этери Тутберидзе поздравила Майю Хромых и Анну Щербакову, ставших призёрами турнира серии «челленджер» в Будапеште.

Хромых, для которой это был первый международный старт среди взрослых, завоевала золото, действующая чемпионка мира Щербакова стала серебряным призёром. Решающим фактором для определения победительницы стало количество и качество исполнения четверных прыжков в произвольной программе. Щербакова упала с единственного четверного флипа, а Хромых дважды прыгнула четверной тулуп (один раз с ошибкой на приземлении).

«Поздравляем Майю Хромых и Анну Щербакову с золотой и серебряной медалями на международных соревнованиях Budapest Trophy. #работаемдальше», — написано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».