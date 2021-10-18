Волосожар — о номере на «Ледниковом периоде»: Авербух сказал, что может быть шедевр

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о номере, который был представлен в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Наши первые с Фёдором 12,0 на «Ледниковом»! Нам поставили удивительный номер, завораживающий! И мы по-настоящему в нём растворились. Но изначально я в нём, честно, сомневалась… И на тренировках всё время говорила Илье Авербуху, что я не уверена, что эта музыка сработает, что у нас получится сделать что-то крутое. На что Илья мне сказал, что это может быть шедевр, если мы действительно хорошо откатаем и вложимся максимально в этот номер. И я доверилась ему полностью. Результат вы видите сами.



Плюс буквально на последнем прогоне Илья внёс небольшой штрих, и там, где у нас должно было быть вращение, появился другой элемент. И после этого номер сложился словно идеальный пазл. Очень хочется, чтобы все понимали, что каждый номер — это заслуга огромной, потрясающей команды проекта!



Спасибо огромное судьям за все слова в наш адрес. Я впервые хочу сохранить здесь видео со всеми их комментариями, потому что каждое слово было в самое сердце», — написала Волосожар в своём »инстаграме".

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