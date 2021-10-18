Анастасия Макарова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

Завершилась короткая программа среди женщин на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Победу одержала российская фигуристка Анастасия Макарова.

Результаты короткой программы:



1. Анастасия Макарова – 63,54

2. Полина Свириденко – 62,06

3. Арина Онищенко – 60,10

4. Валерия Зайцева – 60,07

5. Алена Панфилова – 59,90

6. Арина Андреева – 57,37

7. Анастасия Самофалова – 55,16

8. Мария Пулина – 54,65

9. Анастасия Воронина – 54,13

10. Николь Вайткус – 51,71

11. Карина Фазуллина – 49,93

12. Алиса Будзько – 48,56

13. Ярослава Гулевец – 39,94

Елизавета Нугуманова снялась с турнира.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина стартовал 15 октября. Финальный день соревнований запланирован на 19 октября.