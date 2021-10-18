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Анастасия Макарова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

Анастасия Макарова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина
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Завершилась короткая программа среди женщин на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Победу одержала российская фигуристка Анастасия Макарова.

Результаты короткой программы:

1. Анастасия Макарова – 63,54
2. Полина Свириденко – 62,06
3. Арина Онищенко – 60,10
4. Валерия Зайцева – 60,07
5. Алена Панфилова – 59,90
6. Арина Андреева – 57,37
7. Анастасия Самофалова – 55,16
8. Мария Пулина – 54,65
9. Анастасия Воронина – 54,13
10. Николь Вайткус – 51,71
11. Карина Фазуллина – 49,93
12. Алиса Будзько – 48,56
13. Ярослава Гулевец – 39,94

Елизавета Нугуманова снялась с турнира.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина стартовал 15 октября. Финальный день соревнований запланирован на 19 октября.

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