«Ещё катаюсь в лангетке!» 8-летний Саша Плющенко показал видео 1-го проката после перелома

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного чемпиона ОИ по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показан первый контрольный прокат юного спортсмена после перелома руки, который он получил во время игры в футбол.

«Мои первые контрольные прокаты после перелома руки! Я ещё катаюсь в лангетке, пока контент такой! Со следующей недели начинаю тренировать 2,5A (тройной аксель. — Прим. «Чемпионата») и тройные!» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

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