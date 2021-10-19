Организаторы извинились за инцидент с флагом России на награждении фигуристок

Организаторы турнира серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии, где все три места в женском одиночном катании заняли российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова, извинились за инцидент с флагом России. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, флаги, которые организаторы вынесли на награждении, не были одинаковыми. Средняя полоса одного из них явно была светлее. Напомним, с 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета, который светлее синего, который используется с 1993 года по настоящее время.
«От имени организационного комитета Budapest Trophy хотелось бы извиниться за ошибку, в результате которой мы использовали российский флаг старого образца во время церемонии награждения. Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант. Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг», — отмечается в заявлении организаторов.
- 19 октября 2021
-
15:15
-
14:53
-
14:33
-
12:18
-
10:03
-
09:28
-
09:01
-
08:43
-
08:37
-
08:17
-
08:08
-
08:03
-
07:51
-
07:42
-
00:29
- 18 октября 2021
-
22:59
-
19:23
-
14:31
-
12:56
-
11:53
-
11:21
-
11:01
-
08:55
- 17 октября 2021
-
23:32
-
22:31
-
22:16
-
21:46
-
21:09
-
20:48
-
20:35
-
19:43
-
19:29
-
19:16
-
18:32
-
17:44