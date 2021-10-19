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Организаторы извинились за инцидент с флагом России на награждении фигуристок

Организаторы извинились за инцидент с флагом России на награждении фигуристок
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Организаторы турнира серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии, где все три места в женском одиночном катании заняли российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова, извинились за инцидент с флагом России. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, флаги, которые организаторы вынесли на награждении, не были одинаковыми. Средняя полоса одного из них явно была светлее. Напомним, с 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета, который светлее синего, который используется с 1993 года по настоящее время.

«От имени организационного комитета Budapest Trophy хотелось бы извиниться за ошибку, в результате которой мы использовали российский флаг старого образца во время церемонии награждения. Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант. Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг», — отмечается в заявлении организаторов.

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