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Михаил Коляда победил на Мемориале Панина-Коломенкина

Михаил Коляда победил на Мемориале Панина-Коломенкина
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Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Второй результат показал Пётр Гуменник, третий — Глеб Лутфуллин.

Судьи оценили выступление Коляды в 296,51 балла. Стоит отметить, что Макар Игнатов, занимавший после короткой программы второе место, снялся с произвольной.

Мемориал Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург. Мужчины. Итог

1. Михаил Коляда – 296,51
2. Петр Гуменник – 265,43
3. Глеб Лутфуллин – 260,20
4. Владислав Дикиджи – 257,56
5. Андрей Лазукин – 247,07.

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