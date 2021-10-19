Михаил Коляда победил на Мемориале Панина-Коломенкина

Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Второй результат показал Пётр Гуменник, третий — Глеб Лутфуллин.



Судьи оценили выступление Коляды в 296,51 балла. Стоит отметить, что Макар Игнатов, занимавший после короткой программы второе место, снялся с произвольной.



Мемориал Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург. Мужчины. Итог



1. Михаил Коляда – 296,51

2. Петр Гуменник – 265,43

3. Глеб Лутфуллин – 260,20

4. Владислав Дикиджи – 257,56

5. Андрей Лазукин – 247,07.



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