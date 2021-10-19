Японский политолог: иногда за Загитовой водятся гадости

Политолог и профессор университета Цукуба Ицуро Накамура снова высказался про российскую фигуристку Алину Загитову.



«Конфликт Загитовой с журналистом? Мне кажется, что Алина действительно всё это сама сказала, и я не вижу повода для выдумки со стороны журналиста. Иногда за ней водятся гадости.



Мои слова про Загитову и Путина? Да, конечно, наполовину это шутка, но в другой половине кроется мечта чемпионки и даже самого президента. Я не исключаю эту возможность. Почему? Потому что президент России всегда должен оставаться молодым, поэтому он мог быть взять её в жёны. Выйти за президента — это сродни золотой медали для чемпионки. Титул первой леди — победа всей жизни», — цитирует Накамуру InoProSport.ru.