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Японский политолог: иногда за Загитовой водятся гадости

Японский политолог: иногда за Загитовой водятся гадости
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Политолог и профессор университета Цукуба Ицуро Накамура снова высказался про российскую фигуристку Алину Загитову.

«Конфликт Загитовой с журналистом? Мне кажется, что Алина действительно всё это сама сказала, и я не вижу повода для выдумки со стороны журналиста. Иногда за ней водятся гадости.

Мои слова про Загитову и Путина? Да, конечно, наполовину это шутка, но в другой половине кроется мечта чемпионки и даже самого президента. Я не исключаю эту возможность. Почему? Потому что президент России всегда должен оставаться молодым, поэтому он мог быть взять её в жёны. Выйти за президента — это сродни золотой медали для чемпионки. Титул первой леди — победа всей жизни», — цитирует Накамуру InoProSport.ru.

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