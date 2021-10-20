Траньков — о Милохине на «Ледниковом периоде»: он хорошо катается, это бросается в глаза

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, являющийся членом жюри очередного сезона телешоу «Ледниковый период», оценил выступления звёздной пары Евгения Медведева / Даня Милохин.



«Не знаю, насколько эта пара необычная. Разве что тем, что Даня — блогер. Обычно у нас в роли приглашённых звезд актеры и певцы. А то, что Женя — одиночница, это не удивительно. Одиночники в «Ледниковом» уже были, и даже выигрывали, как Аделина Сотникова.



Милохин хорошо катается. Это сразу бросается в глаза. Обратил на это внимание еще с самого первого выпуска. Даня уверенно чувствует себя на льду. Видно, что у него было какое-то ледовое прошлое. Главная особенность этой пары — их молодежный стиль. Вообще этот сезон «Ледникового периода» получился с более молодыми участниками для более молодой аудитории. И это здорово! Я давно говорил Илье Авербуху, что надо привлекать новое поколение, чтобы проект менялся. Хорошо, что он пошел на этому пути. По крайней мере, мне не скучно смотреть», — цитирует Транькова Sport24.