«Смотреть на вас страшно!» Татьяна Тарасова — о новом прокате Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в форме советских школьников в очередном выпуске программы «Ледниковый период».

«Говорить вообще нечего, кроме трёх слов: «Я вас люблю». Вы нас в себя влюбили! Вы делаете поддержки, да ещё и не первым элементом. Смотреть на вас страшно! Но он правильно Женю поднял и неплохо опускает. То лёгкое состояние, которое я испытала во время вашего проката, напомнило мне время, когда я сама училась в школе. Только работайте над техникой!» — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата».

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