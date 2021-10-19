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«Смотреть на вас страшно!» Татьяна Тарасова — о новом прокате Медведевой и Милохина

«Смотреть на вас страшно!» Татьяна Тарасова — о новом прокате Медведевой и Милохина
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в форме советских школьников в очередном выпуске программы «Ледниковый период».

«Говорить вообще нечего, кроме трёх слов: «Я вас люблю». Вы нас в себя влюбили! Вы делаете поддержки, да ещё и не первым элементом. Смотреть на вас страшно! Но он правильно Женю поднял и неплохо опускает. То лёгкое состояние, которое я испытала во время вашего проката, напомнило мне время, когда я сама училась в школе. Только работайте над техникой!» — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата».

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