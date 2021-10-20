Медведева и Милохин переоделись в советских школьников на «Ледниковом периоде»

Во вторник, 19 октября состоялись съёмки нового выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В четвёртом эпизоде двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и её партнёр по дуэту, популярный тиктокер Даня Милохин предстали перед публикой в образе советских школьников.

Фигуристка вышла на лёд в чёрно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук, сообщает корреспондент «Чемпионата».

Ранее дуэт выступал в образах из кинофильма «Отряд самоубийц»: Медведева была Харли Квин, а Милохин – Джокером. Судьи единогласно оценили их выступление баллами 6,0 – как за технику, так и за артистизм.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!