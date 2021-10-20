«Вчера было весело!» Тотьмянина показала яркие фото с Колесниковым с «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2006 года в соревнованиях спортивных пар Татьяна Тотьмянина опубликовала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме», сделанные на телешоу «Ледниковый период». Партнёром Тотьмяниной по проекту является актёр Иван Колесников.
«Вчера было весело!» — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.
Татьяна Тотьмянина (в паре с Максимом Марининым) — пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005). Тренер — Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
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