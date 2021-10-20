Евгения Медведева рассказала, как справиться с давлением перед Олимпийскими играми

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справиться с психологическим давлением перед Олимпийскими играми в условиях большой конкуренции, которая существует в женском одиночном катании в России.

«Самое главное – просто не забивать себе голову и стараться воспринимать Олимпийские игры как просто очередной отбор куда-то. То есть устроить себе такие местечковые соревнования.

Но это всё зависит, конечно, от ментального настроя. И всё-таки, наверное, от информационного потока. Поэтому лучше себя как-то ограничить. По крайней мере, мне это помогло в 2018 году», – сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

На Играх-2018 в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали – в личных и командных соревнованиях.