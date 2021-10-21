Максим Траньков объяснил, зачем подарил Татьяне Волосожар новую машину

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, зачем подарил своей супруге, также двукратной чемпионке ОИ Татьяне Волосожар новый автомобиль. Недавно в семье Транькова и Волосожар родился второй ребёнок.

«Это был совмещённый подарок — за неделю до появления Теодора был день рождения у Татьяны. И я обновил жене автомобиль, поменял его на побольше и покомфортнее. Ей нужна такая машина, чтобы увереннее и комфортнее чувствовать себя на дороге. Тем более что теперь Таня возит уже двоих малышей и багажник нужен вместительный», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.

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