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Максим Траньков объяснил, зачем подарил Татьяне Волосожар новую машину

Максим Траньков объяснил, зачем подарил Татьяне Волосожар новую машину
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, зачем подарил своей супруге, также двукратной чемпионке ОИ Татьяне Волосожар новый автомобиль. Недавно в семье Транькова и Волосожар родился второй ребёнок.

«Это был совмещённый подарок — за неделю до появления Теодора был день рождения у Татьяны. И я обновил жене автомобиль, поменял его на побольше и покомфортнее. Ей нужна такая машина, чтобы увереннее и комфортнее чувствовать себя на дороге. Тем более что теперь Таня возит уже двоих малышей и багажник нужен вместительный», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.

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