Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова незадолго до старта этапа Гран-при в США получила травму ноги, которая, впрочем, не помешает ей выступить на Skate America. Информация об этом появилась в телепередаче «Доброе утро» на Первом канале.



«К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу.



Тем не менее, зная характер нашей «русской ракеты», мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в её исполнении», — сообщили на Первом канале.



Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.