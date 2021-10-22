Морозов: наши программы похожи на искусство — не хотим, чтобы они были набором элементов

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, рассказал о готовности к этапу Гран-при в США.



«Мы получили хороший импульс от нашей новой команды. Они толкают нас вперёд, мы много работаем над каждым аспектом. Этот импульс вместе с нашим опытом должны дать хороший результат.



Наши программы больше похожи на искусство. Иногда зрители фигурного катания видят только атлетизм, а мы хотим дать им больше катания и хореографии. Не хочется, чтобы наши прокаты были просто набором элементов», — сказал Морозов во время онлайн-общения со СМИ после тренировки на этапе Гран-при в США.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира. В межсезонье пара начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе.