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Морозов: наши программы похожи на искусство — не хотим, чтобы они были набором элементов

Морозов: наши программы похожи на искусство — не хотим, чтобы они были набором элементов
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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, рассказал о готовности к этапу Гран-при в США.

«Мы получили хороший импульс от нашей новой команды. Они толкают нас вперёд, мы много работаем над каждым аспектом. Этот импульс вместе с нашим опытом должны дать хороший результат.

Наши программы больше похожи на искусство. Иногда зрители фигурного катания видят только атлетизм, а мы хотим дать им больше катания и хореографии. Не хочется, чтобы наши прокаты были просто набором элементов», — сказал Морозов во время онлайн-общения со СМИ после тренировки на этапе Гран-при в США.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира. В межсезонье пара начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

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