«Такое горе пережила». Призёр ОИ по фигурному катанию Марина Черкасова о трагедии в семье

Серебряный призёр Олимпиады 1980 года в парном катании Марина Черкасова рассказала о личной жизни. По словам Черкасовой, её сын погиб в аварии, когда ему было 24 года.
«Сын у меня родился, когда я каталась в московском балете. С мужем я познакомилась в балете. Когда я была беременна, молодой человек наш загулял. До меня дошли эти слухи, я оставила сына маме и уехала на Украину. Я не выдержала долго без ребёнка и забрала его с собой через пару месяцев. Там он у меня рос, часто спал на трибунах, за ним смотрели знакомые, пока я каталась.
Когда у меня закончился контракт, я вернулась в Москву. Со своим третьим мужем Валерой я познакомилась в ледовом дворце, где по сей день работаю. Вскоре я родила дочь Дашеньку, ей уже 19 лет. Сейчас я тренирую свою внученьку Лизу, она осталась мне от сына, который погиб в 24 года, разбился в аварии. Такое горе мне пришлось пережить», — цитирует Черкасову «Собеседник».
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