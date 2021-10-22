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Бывший японский фигурист оценил шансы Александры Трусовой на Skate America

Бывший японский фигурист оценил шансы Александры Трусовой на Skate America
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Бывший японский фигурист, а ныне телекомментатор Нобунари Ода поделился ожиданиями от выступления россиянки Александры Трусовой на первом этапе Гран-при — Skate America.

«Самое поразительное в Трусовой даже не то, что она исполняет пять четверных прыжков. Два четверных лутца, которые являются самыми сложными, она ставит на вторую половину программы. Я смотрел её выступление на контрольных прокатах в России. Когда она прыгнула четверной лутц во второй половине, я подумал: вау! Затем она выполнила ещё один четверной, я сказал: что?! Она опять это сделала?

У неё есть пять четверных прыжков, и даже если она ошибётся в двух из них, а чисто выполнит три, то её оценки будут очень высоки и другим будет тяжело догнать Трусову. Она уже «Русская ракета». Я думал, что прыжки Загитовой времён Олимпиады в Пхёнчхане были настоящим шедевром. Теперь я поражаюсь, какой же прогресс достигнут за четыре года», — цитирует Оду Dogatch.

Женщины представят короткую программу 24 октября, начало — в 1:20 мск.

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