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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в спортивных парах на Skate America

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в спортивных парах на Skate America
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В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования в короткой программе у спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований, набрав 80,36 балла за свой прокат, вторыми стали их соотечественники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом в 75,43 балла, а замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара с результатом в 72.63 балла.

Шестое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков, им удалось набрать 64,15 балла.

Напомним, что от России на турнире Skate America будут участвовать:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 1, Лас-Вегас, США
Спортивные пары. Короткая программа
23 октября 2021, суббота. 03:58 МСК
Окончено
1
Россия
80.36
2
Россия
75.43
3
Япония
72.63
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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