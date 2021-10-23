Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в спортивных парах на Skate America

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования в короткой программе у спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований, набрав 80,36 балла за свой прокат, вторыми стали их соотечественники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом в 75,43 балла, а замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара с результатом в 72.63 балла.

Шестое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков, им удалось набрать 64,15 балла.

Напомним, что от России на турнире Skate America будут участвовать:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.