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Американец Чжоу – лучший в короткой программе на Skate America. Даниелян – девятый

Американец Чжоу – лучший в короткой программе на Skate America. Даниелян – девятый
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В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования в короткой программе у мужчин на первом этапе Гран-при Skate America.

Лидером соревнований стал представитель США Винсент Чжоу, набравший за прокат 97,43 балла. Следом за ним расположился японец Сёма Уно с результатом в 89,07 балла, а замкнул тройку лучших ещё один американец – Джимми Ма, откатав на 84,52 балла.

17-летний российский фигурист Артур Даниелян стал девятым с результатом в 68,74 балла.

Напомним, что от России на турнире Skate America будут участвовать:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

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Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 1, Лас-Вегас, США
Мужчины. Короткая программа
23 октября 2021, суббота. 05:23 МСК
Окончено
1
Винсент Чжоу
США
97.43
2
Сёма Уно
Япония
89.07
3
Джимми Ма
США
84.52
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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