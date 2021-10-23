Американец Чжоу – лучший в короткой программе на Skate America. Даниелян – девятый

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования в короткой программе у мужчин на первом этапе Гран-при Skate America.
Лидером соревнований стал представитель США Винсент Чжоу, набравший за прокат 97,43 балла. Следом за ним расположился японец Сёма Уно с результатом в 89,07 балла, а замкнул тройку лучших ещё один американец – Джимми Ма, откатав на 84,52 балла.
17-летний российский фигурист Артур Даниелян стал девятым с результатом в 68,74 балла.
Напомним, что от России на турнире Skate America будут участвовать:
Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
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