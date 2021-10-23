Боброва — о программе Валиевой: оставить «Болеро» — правильное и естественное решение

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва высказала мнение о решении Этери Тутберидзе оставить произвольную программу Камилы Валиевой «Болеро» на второй сезон.
«Мне очень нравится программа Валиевой. Правильное, естественное решение было оставить «Болеро», которое очень хорошее. Во-первых, у Этери Георгиевны был потрясающий опыт с Алиной Загитовой, и это сработало на 100%. Накатанная программа, которая всем нравилась. Вдоль и поперёк каждый шаг, каждый вдох спортсмен знает, где делать. Не нужно тратить силы и время, чтобы накатывать новую программу. И всё равно, этот скачок за год… Она всё равно немножко другая эта программа стала, уже чуть взрослее. С костюмом они тоже ищут подходящий олимпийский вид.
У Трусовой мне тоже нравится произвольная в этом году. Для меня Саша — это не та юла, которая заводилась в начале программы и бегала от четверных к четверным, вращалась и заканчивала. Это уже катание фигурное», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите новый подкаст про фигурное катание «Ход коньком». Ведущие — олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и известный комментатор Андрей Журанков.
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