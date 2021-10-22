Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для вылета на Гран-при в Канаду

В воскресенье, 24 октября, для участия во втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Ванкувере, сможет вылететь только часть российской делегации. Накануне, 21 октября, документы из визового центра Канады в Москве получили не все фигуристы и специалисты, которые должны отправиться в Канаду.

«На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника. Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены ещё в середине месяца», — сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелётов.