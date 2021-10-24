Трусова выиграла короткую программу на Skate America, Усачёва – 2-я, Синицына – 3-я
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Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 77.69 баллов.
Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71). Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).
Женщины. Короткая программа. Результаты
- Александра Трусова (Россия) – 77.69.
- Дарья Усачёва (Россия) – 76.71
- Ксения Синицына (Россия) – 71.51.
- Каори Сакамото (Япония) – 71.61.
Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.
Напомним, от России на турнире Skate America будут участвовать:
Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.
Мужчины: Артур Даниелян.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
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