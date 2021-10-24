Трусова выиграла короткую программу на Skate America, Усачёва – 2-я, Синицына – 3-я

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 77.69 баллов.

Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71). Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).

Женщины. Короткая программа. Результаты

Александра Трусова (Россия) – 77.69. Дарья Усачёва (Россия) – 76.71 Ксения Синицына (Россия) – 71.51. Каори Сакамото (Япония) – 71.61.

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.

Напомним, от России на турнире Skate America будут участвовать:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.