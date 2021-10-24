Алина Загитова: как же важно иногда поставить жизнь на паузу!

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова написала пост о важности каждого мгновения жизни.
«Как же важно иногда поставить жизнь на паузу! Нет, не отказаться от всех проектов и закрыться дома, а просто остановиться хотя бы на несколько минут и посмотреть по сторонам. В современном мире нам этого так не хватает!
Хочется научиться почаще отпускать всё это и переключаться на мир вокруг, чтобы замечать приятные мелочи. Когда я в моменте, мне не хочется куда-то бежать, с кем-то конкурировать или бороться. Хочется просто глубоко вздохнуть и широко улыбнуться! Мир для меня как будто замирает. Я наслаждаюсь каждым мгновением», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
- 24 октября 2021
-
17:49
-
13:26
-
13:15
-
12:08
-
12:03
-
11:57
-
11:03
-
10:07
-
09:48
-
09:32
-
09:31
-
07:13
-
07:08
-
06:37
-
04:24
-
04:11
-
04:01
-
03:49
-
03:43
-
03:29
-
03:17
-
02:59
-
02:44
-
01:22
- 23 октября 2021
-
23:52
-
23:23
-
22:58
-
21:15
-
17:59
-
12:43
-
12:00
-
11:57
-
11:00
-
10:59
-
10:20