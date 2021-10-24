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Алина Загитова: как же важно иногда поставить жизнь на паузу!

Алина Загитова: как же важно иногда поставить жизнь на паузу!
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова написала пост о важности каждого мгновения жизни.

«Как же важно иногда поставить жизнь на паузу! Нет, не отказаться от всех проектов и закрыться дома, а просто остановиться хотя бы на несколько минут и посмотреть по сторонам. В современном мире нам этого так не хватает!

Хочется научиться почаще отпускать всё это и переключаться на мир вокруг, чтобы замечать приятные мелочи. Когда я в моменте, мне не хочется куда-то бежать, с кем-то конкурировать или бороться. Хочется просто глубоко вздохнуть и широко улыбнуться! Мир для меня как будто замирает. Я наслаждаюсь каждым мгновением», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

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