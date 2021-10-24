Валиева и Туктамышева пока не вылетели на Гран-при Канады и не успеют пройти карантин

На второй этап серии Гран-при в Канаду в намеченный срок, 24 октября, улетели пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также Даниил Глейхенгауз, сопровождающий представляющего Грузию Мориса Квителашвили, сообщает «Матч ТВ».

Остальные российские участники, среди которых Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и ещё ряд фигуристов и тренеров, ожидают получения паспортов с визами в Канаду только 25-26 октября из-за нерабочих дней посольства. Вылет намечен на 27 октября.

Однако, согласно регламенту, все прибывающие в Канаду лица должны провести три дня на карантине. Из-за проблем с получением виз и сдвига времени вылета времени на карантин не остаётся. Если организаторы соревнований не пойдут навстречу российской делегации, ФФККР придётся заплатить штраф.

Второй этап серии Гран-при пройдёт с 29 по 31 октября в Ванкувере.