Валиева и Туктамышева пока не вылетели на Гран-при Канады и не успеют пройти карантин

На второй этап серии Гран-при в Канаду в намеченный срок, 24 октября, улетели пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также Даниил Глейхенгауз, сопровождающий представляющего Грузию Мориса Квителашвили, сообщает «Матч ТВ».
Остальные российские участники, среди которых Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и ещё ряд фигуристов и тренеров, ожидают получения паспортов с визами в Канаду только 25-26 октября из-за нерабочих дней посольства. Вылет намечен на 27 октября.
Однако, согласно регламенту, все прибывающие в Канаду лица должны провести три дня на карантине. Из-за проблем с получением виз и сдвига времени вылета времени на карантин не остаётся. Если организаторы соревнований не пойдут навстречу российской делегации, ФФККР придётся заплатить штраф.
Второй этап серии Гран-при пройдёт с 29 по 31 октября в Ванкувере.
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