Синицына: вдохновением для произвольной программы послужил сериал «Ход королевы»

17-летняя российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в произвольной программе на Гран-при США, где ей удалось набрать 134,25 балла, а в общей сложности с учётом короткой программы – 205,76 баллов.

«Я очень довольна. Выполнила свою задачу, откатала чисто. Конечно, на следующих турнирах хочется усложнять контент и показывать четверные. В целом довольна тем, как проявила себя на первом этапе Гран-при, потому что обе программы откатала чисто, сделала всё, что могла.

Вдохновением для произвольной программы послужил сериал «Ход королевы». Мне он очень понравился, хотя в шахматы я не очень умею играть. Знаю, как фигуры ходят, но не больше», — сказала Синицына во время онлайн-общения с журналистами после выступления на этапе Гран-при в США.

Отметим, что с результатом в 205,75 баллов Синицына стала лишь 5-й по итогам Гран-при США, в борьбе за место на пьедестале она пропустила вперёд Каори Сакамото из Японии (215,93) и Ён Ю из Южной Кореи (216,97).